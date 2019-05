Hoje às 20:20 Facebook

O concurso 040/2019 do Euromilhões tem em jogo, no primeiro prémio, um "jackpot" previsto de 36 milhões de euros.

A combinação vencedora do concurso 040/2019 do Euromilhões, sorteada esta sexta-feira, é composta pelos números 16, 28, 42, 43, 45 e as estrelas 6 e 7.