O primeiro prémio de "jackpot" no valor de 139 milhões de euros, no concurso 047/2019 do Euromilhões, esta terça-feira, saiu a um apostador no Reino Unido. Um terceiro prémio, de cerca de 74 mil euros, saiu a um jogador em Portugal.

A combinação vencedora do Euromilhões desta terça-feira é composta pelos números 25, 27, 39, 42 e 46 e as estrelas 11 e 12.