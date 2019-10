Euromilhões sem totalistas. Prémio de 190 milhões continua na sexta-feira

Hoje às 20:16, atualizado às 21:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O sorteio do Euromilhões desta terça-feira não teve totalistas. Em jogo, estava um jackpot de 190 milhões de euros, valor que se mantém no jogo da próxima sexta-feira.

Em Portugal, saiu um terceiro prémio no valor de 43 mil euros.

A chave vencedora é composta pelos números: 2, 11, 18, 40 e 46 e pelas estrelas 1 e 4.

190 milhões na sexta-feira

O jackpot de 190 milhões de euros é o valor máximo permitido para o primeiro prémio do jogo. Segundo as regras em vigor, quando o jackpot atinge esse marco - como aconteceu na terça-feira da semana passada (dia 24) - o montante permanece igual por mais quatro concursos, sendo que no sorteio da próxima sexta continuaram em jogo 190 milhões de euros. Se não houver nenhum totalista, "o montante acumulado é distribuído na categoria de prémios seguintes em que se verifiquem premiados até ao quinto sorteio consecutivo".