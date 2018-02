Ontem às 21:28 Facebook

O concurso 015/2018 do Euromilhões tinha em jogo, esta terça-feira, um "jackpot" de 160 milhões de euros.

A combinação vencedora do concurso 015/2018 do Euromilhões, sorteada esta terça-feira, é composta pelos números 6-14-19-25-29 e as estrelas 5 e 11.

Ninguém, no entanto, acertou na chave e por isso, esta sexta-feira, há novo jackpot, desta vez de 174 milhões.

Ainda assim, há um segundo prémio que saiu em Portugal, no valor de 257 mil euros.