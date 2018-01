Os rostos das oito vítimas mortais do incêndio em Vila Nova da Rainha

JN Hoje às 20:07, atualizado às 20:29 Facebook

Já estão identificadas as oito vítimas mortais do incêndio que deflagrou, no sábado à noite, na Associação Cultural, Recreativa e Humanitária de Vila Nova da Rainha, no concelho de Tondela, onde decorria um torneio de sueca.

Maria Máxima Silva

52 anos

Vila Nova da Rainha

Viveu em Lisboa mas depois mudou-se para Vila Nova da Rainha, mesmo ao lado do edifício da associação atingida pelas chamas.

Maria Máxima Silva Foto: DR

Vítor Coimbra

52 anos

Molelos

Era dono de uma pastelaria e conhecido pelos colegas como Vítor "Pasteleiro"

Vítor Coimbra Foto: DR

Bernardo Antunes

52 anos

Lobão da Beira

Vivia em Lobão da Beira, aldeia no concelho de Tondela. Reformado, esteve emigrado na Alemanha

Bernardo Antunes Foto: DR

Vítor Lopes

64 anos

Natural de V. N. da Rainha, vivia em Coimbra

Era delegado da Federação Portuguesa de Futebol e esteve ao serviço da Associação de Futebol de Coimbra durante quase 40 anos.

Vítor Lopes Foto: DR

Sérgio Santos

71 anos

V. N. da Rainha

Fundador da Associação Recreativa e Humanitária de Vila Nova da Rainha. Chegou a ser presidente da Junta.

Sérgio Santos Foto: DR

Manuel Ferraz Marques

75 anos

Santa Comba Dão

Motorista reformado, vivia na mesma freguesia em que morreram várias pessoas nos incêndios de outubro.

Manuel Ferraz Marques Foto: DR

Anselmo Abreu

Vila Nova da Rainha

Sócio-gerente na empresa de construção civil "Ferrabreu", com sede em Casal Bom, Santa Comba Dão

Anselmo Abreu Foto: DR

Horácio Vale

Santiago de Besteiros

Residia numa das freguesias da zona e foi a Vila Nova da Rainha participar no torneio de sueca marcado para aquela noite.