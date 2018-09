Outono quente: temperaturas chegam aos 40 graus

JN Hoje às 10:00 Facebook

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para este domingo em Portugal continental, céu pouco nublado ou limpo com temperaturas máximas superiores aos valores normais para a época do ano.

O litoral Norte e Centro podem registar alguma nebulosidade matinal.

O vento vai soprar fraco a moderado (até 35 km/h) de noroeste no litoral oeste, em especial durante a tarde. Nas terras altas, vento fraco a moderado (até 30 km/h), tornando-se moderado a forte (30 a 45 km/h) para o final do dia.

Quanto às temperaturas, continuam elevadas para a época, com as máximas a variarem entre os 22 graus Celsius, em Aveiro, e os 39, em Évora. As mínimas vão variar entre os 13, em Bragança e Braga, e os 26, em Portalegre.

