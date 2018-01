Pacheco Pereira lembra que Santana quis criar novo partido em 2011

JN Hoje às 11:05, atualizado às 11:28 Facebook

O ex-deputado social-democrata e comentador político Pacheco Pereira afirmou, esta quinta-feira à noite, que Santana Lopes quis criar um novo partido em 2011, quando o PSD já era liderado por Passos Coelho.

A informação, revelada durante o programa "Quadratura do Círculo" da SIC Notícias, funciona como lembrete, uma vez que o próprio Santana Lopes, candidato à liderança do PSD, já tinha abordado o assunto em 2011, admitindo estar a ponderar a criação de um novo partido de centro-direita.

Na altura, Santana ter-se-á encontrado com Pacheco Pereira, sondando-o para a hipótese de formar novo partido e disputar as eleições legislativas com o PSD, já liderado por Passos Coelho.

"Santana Lopes disse-me a mim e a outras pessoas - por isso não vale a pena negar - que queria fazer outro partido. Estava muito indignado, porque no PSD estava a acontecer uma transição de pessoas que o enojava", afirmou o comentador, acrescentando que o ex-primeiro ministro considerava que o partido estava "morto" e "já não tinha salvação".

O novo partido nunca chegou a ser criado e, semanas depois da reunião com Pacheco Pereira, Santana "estava a fazer campanha com Passos Coelho".

"Agora não venha dizer que nunca atuou contra o PSD, que nunca atacou Passos Coelho. Nada disso é rigorosamente verdade", atirou.

Pacheco Pereira criticou a falta de qualidade na campanha à liderança do Partido Social Democrata e anunciou que vai votar em Rui Rio.