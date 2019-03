Padre Américo Aguiar é novo bispo auxiliar de Lisboa

Emília Monteiro Hoje às 11:20 Facebook

O padre Américo Aguiar é o novo bispo auxiliar de Lisboa. A nomeação, feita pelo Papa Francisco e divulgada pela Nunciatura Apostólica, foi anunciada esta quinta-feira de manhã.

O sacerdote foi um dos mais ativos na candidatura portuguesa para a Jornada Mundial da Juventude marcada para 2022, em Lisboa. Atualmente, é responsável pelo Grupo Renascença e pelo Secretariado Nacional das Comunicação Social da Igreja, presidindo ainda à Irmandade dos Clérigos.

Nascido em 1973, Américo Aguiar foi ordenado padre em 2001, no Porto. Na diocese portuense, assumiu diversas funções, entre elas a de Vigário-Geral. Fortemente contestado no Porto, sobretudo por causa do salário mensal que auferia (alegadamente, 5 mil euros), o sacerdote acabou por assumir outras funções, relacionadas com a comunicação social, que ainda hoje mantém.

A nomeação para bispo acaba por não ser uma surpresa. O novo bispo auxiliar de Lisboa enviou já, através das redes sociais, uma mensagem onde afirma "a alegria do anuncio do Evangelho".