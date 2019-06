Padre com filhos de duas mulheres continua à frente de paróquias

Roberto Bessa Moreira com Sara Oliveira Hoje às 08:54 Facebook

Manuel Luís Rocha de Sousa era padre há mais de dez anos quando, em 2014, foi pai pela primeira vez. Treze meses depois, na sequência de um relacionamento amoroso com uma segunda mulher, o clérigo, então com 40 anos, assumiu um segundo filho.

As crianças foram registadas com o apelido de família do pároco, que também está identificado como pai nos assentos de nascimento dos dois rapazes, a que o JN teve acesso. Enquanto isso, manteve a atividade eclesiástica nas paróquias de Covas, Sousela e Nespereira, concelho de Lousada, onde a população desconhece por completo que o sacerdote tem dois filhos.

O segredo só é conhecido na terra natal de Manuel Luís. Em Peroselo, pequena freguesia de Penafiel, familiares, amigos e vizinhos até já conheceram um dos meninos e ninguém critica a paternidade assumida pelo padre. "Ele é um homem como os outros", alegam.