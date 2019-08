Padre fotografado em cuecas muda de religião

Emília Monteiro Hoje às 09:56 Facebook

Toma hoje posse em Castanheira de Pêra como padre da Igreja Vetero Católica o padre Júlio Santos, antigo padre de Pedrógão Grande, afastado de funções pela diocese de Coimbra, depois de ter publicado no Facebook uma fotografia onde surge descontraído, deitado numa cama, apenas de cuecas e de meias.

"Fui suspenso, e não ponho em causa as Leis do Direito Canónico, mas não consigo viver sem a eucaristia e sem a proximidade com as pessoas", disse o sacerdote ao JN. E continua: "Como Coimbra não me deixa exercer, resolvi continuar a minha missão na Igreja Vetero Católica e tomar posse nos novos cargos no dia dedicado à Nossa Mãe do Céu". Júlio Santos sai da diocese sem informar formalmente o seu bispo: "Não devo obediência ao bispo de Coimbra, nem tenho que o informar de nada porque foi ele que me pôs de lado".

A Igreja escolhida pelo padre Júlio é conhecida pelas práticas de cultos não aceites nem reconhecidos pela Igreja Católica. "É uma Igreja que não é composta por paróquias, mas que forma comunidades e tem apenas umas pequenas diferenças com a Igreja Católica", frisou o sacerdote.

