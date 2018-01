Padre português organiza retiro para o Papa

EMÍLIA MONTEIRO Hoje às 18:34, atualizado às 18:50 Facebook

Tolentino de Mendonça trabalha reflexão sobre "O elogio da sede".

O padre José Tolentino de Mendonça é o responsável pelo retiro espiritual que o Papa Francisco e os responsáveis pelos dicastérios (uma espécie de ministérios da hierarquia católica) vão realizar, entre 18 e 23 de fevereiro, em Roma, numa casa religiosa localizada fora do Vaticano. É a primeira vez que um sacerdote português orienta a reflexão que o Papa realiza antes da Quaresma. Tolentino de Mendonça é poeta e teólogo. É ainda vice-reitor da Universidade Católica e consultor do Conselho Pontifício de Cultura, a entidade que define as políticas culturais a seguir pelas dioceses em todo o Mundo.

Com vários livros publicados, de prosa e poesia, o padre de 53 anos vai trabalhar com o Papa Francisco o tema "O elogio da sede". Durante os vários dias em que decorrerá o retiro (que o atual Papa retirou do interior dos edifícios do Vaticano e levou para fora de Roma), o padre-poeta fará uma reflexão simbólica sobre a "sede".

A "sede", mais do que a falta de água, é apontada ao longo das meditações como uma simbologia que representa a carência de algo, material ou imaterial. O sacerdote não esteve disponível para falar com o JN, mas o programa da semana de "exercício espiritual" já foi divulgado pela Perfettura Della Casa Pontificia e está a ser efusivamente partilhado pelo clero português em Itália, que vê na escolha de Francisco um reconhecimento do mérito de Tolentino de Mendonça e, em última instância, também um reconhecimento ao trabalho da Igreja nacional.

Com início marcado para um domingo (18 de fevereiro), o encontro termina na sexta-feira seguinte (23 de fevereiro). A metodologia e os temas propostos por Tolentino de Mendonça implicam reflexões sobre vários aspetos da vida prática e espiritual e, ao que tudo indica, agradaram ao Papa Francisco.

Nesta área da formação espiritual, o Papa introduziu mudanças: convida, como oradores, padres de várias partes do mundo e com as mais diversas formações académicas e pessoais. Além disso, fez questão de que a semana de "exercício espiritual" deixasse os palácios do Vaticano e fossem realizados em casas religiosas localizadas fora da capital de Itália.