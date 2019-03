Padre português suspeito de abuso de menor suspenso de diocese no Canadá

Hoje às 17:12, atualizado às 19:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O padre Heitor Antunes, suspeito de ter tido relações sexuais com uma menor, foi suspenso da diocese de Hamilton, no Canadá, depois de o bispo de Vila Real o ter suspendido a partir de Portugal, com base na mesma suspeita.

Segundo o jornal "The Hamilton Spectator", Heitor Antunes admitiu ser pai de uma criança com uma catequista, quando esta tinha 24 anos. Contudo, a relação entre ambos terá começado quando a jovem tinha 13 anos de idade.

A diocese de Vila Real ordenou que o sacerdote, atualmente a exercer funções numa comunidade de emigrantes portugueses no Canadá, regresse a Portugal, adiantou o "Observador" esta semana, citando uma fonte ligada à Igreja. Enquanto decorre a investigação interna, Heitor Antunes está impedido de celebrar missas e sacramentos.

Dentro da Igreja Católica a investigação está a decorrer, mas, judicialmente, o crime já prescreveu.

Heitor Antunes, de 49 anos, foi ordenado padre em 1995. Em junho de 2016, começou a sua missão na igreja de Saint Mary, na diocese canadiana de Hamilton. "Quando ele veio para cá, não tínhamos qualquer conhecimento das alegações de abuso sexual de uma menor", disse o responsável por aquela diocese, Murray Kroetsch.

Já quanto ao facto de o padre português ser pai, tal não justifica que seja afastado da sua missão na Igreja: "É, com certeza, uma falha moral. É um pecado, é perdoável. Não é um crime."