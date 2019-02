Pais criam associação para ajudar crianças com doença de Tay-Sachs

Hoje às 16:46, atualizado às 17:15 Facebook

A DOCE, Associação Nacional para Divulgar e Orientar para Combater e Enfrentar a Tay-Sachs e outras gangliosidoses, foi criada esta quinta-feira por um grupo de pais de mais dez crianças com a doença rara.

A associação DOCE foi criada, esta quinta-feira, dia Internacional da Doença Rara, com o objetivo de ajudar crianças com uma doença neurodegenerativa e fatal, a Tay-Sachs, que afeta uma em cada 320 mil pessoas.

Esta organização não tem fins lucrativos, pretende apenas sensibilizar a sociedade, comunidade médica e cientifica para a doença Tay-Sachs, apoiar e informar todos os afetados pela doença neurodegenerativa, de forma que todos tenham acesso à informação atualizada sobre estudos e ensaios clínicos a nível mundial.

Fundações do Reino Unido e de Espanha têm sido os grandes responsáveis pelo impulso e financiamento da investigação da doença Tay Sachs em Portugal. Contudo, no ultimo mês, a doença ganhou relevo no país com o site "Doce Margarida".

A associação de âmbito nacional tem sede em Coimbra, embora a escritura de constituição tenha sido feita em Lisboa.