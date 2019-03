Pais e crianças de creche juntam-se à manifestação do clima

Dina Margato Hoje às 20:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Os cartazes pintados com palavras de ordem, preparados nas últimas duas semanas, em workshops criados expressamente para o dia da greve estudantil em defesa do clima, da próxima sexta-feira, estão prontos para saltarem para a praça pública. Em Portugal, estão previstas cerca de 30 manifestações em cidades e vilas. Crianças de jardim escola e pais também vão juntar-se aos estudantes no protesto do Porto, em frente à Câmara, a partir das 10.30 horas.

À escala global, sublinhe-se, a adesão ao movimento "SchoolStrike4Climate", criado pela jovem sueca, de 16 anos, Greta Thunberg, não para de crescer. Esta quarta-feira, contavam-se 98 países, e mais de 1325 locais.

No Porto, durante a Oficina de Cartazes, que decorreu a 9 de março, inventaram-se mensagens que alertam para a exploração de petróleo e para o consumismo: "Gostam tanto de petróleo que vão nadar nele" ou "Os 31 pares de sapatos não vão resolver o 31 que temos aqui". O workshop, que decorreu num gabinete de arquitetura, na rua de S. Vitor, onde se trabalha habitualmente a partir de materiais sustentáveis, contou com mais de 20 jovens, lembra Barbara Pereira, de 17 anos, uma das coordenadoras do movimento na região do Porto. Em Lisboa, os cartazes foram elaborados numa reunião aberta no Arco do Cego e em Coimbra, na Associação Académica.

A aluna do Colégio das Carvalhos, residente em Santa Maria da Feira, faz parte do movimento inicial desde a semente. Barbara Pereira era amiga de Matilde Alvim, a jovem de Palmela que lançou a ideia a um grupo de amigos. O primeiro desafio, lembra, consistiu em perceber como se faria uma manifestação. "Aos poucos, recolhemos informação e fomos montando o puzzle". Este movimento, a seu ver, prova duas coisas: não só que há jovens que se preocupam com os problemas de todos - o ambiente - como, além do mais, conseguem agir. O comodismo de que são acusados os jovens, responde, é "um problema nacional, não pertence só dos jovens". Ultrapassado está também o ceticismo dos pais. "Não estavam a levar-me a sério. Agora apoiam-me."

Matilde Alvim,17 anos, a impulsionadora desta iniciativa em Portugal, conta que ficou estarrecida quando uma educadora de infância do Porto contactou o movimento para se certificar se era seguro levar os miúdos da creche à manifestação. Matilde conta também como tem sido uma enorme aventura levar para a frente esta ideia. "Temos tido muitas reuniões, estamos sempre a ser contactados. Tenho aprendido muito. Há muitas diferenças, muitos pontos de vistas distantes dos nossos. Percebi que o mais importante é explorar o que é comum, pois é isso que nos dá força".

Pedro Macedo, de 45 anos, é um dos pais que acompanha a filha, neste caso, de sete anos, à manifestação. O último fim de semana foi já passado em preparativos. Com a ajuda da família, a pequena Joana escolheu a frase que vai erguer durante o protesto: "Quero painéis solares na Escola Bom Pastor". Pedro Macedo, investigador na área das alterações climáticas, conta com orgulho que o tema da defesa do ambiente está entranhado nas atividades familiares. Não chegam os dedos das mãos para contar as árvores que plantaram em família. E a estreia da filha na Marcha pelo Clima no ano passado foi um momento significativo para a criança. Na altura, a pequena apelou ao fim da exploração de petróleo em Alzejur e não é que aconteceu mesmo. Foi uma festa quando soube que a sua mensagem surtiu efeito.

O apelo sobre os painéis solares, uma medida simples e concreta, tem uma história. Estão prometidos pela autarquia portuense desde janeiro 2018, conta o pai. Em novembro último, a associação de pais da escola, de que faz parte Pedro Macedo, voltaram a perguntar pelo equipamento e voltaram a ouvir a promessa: "Este janeiro".

Nesta escola básica, localizada em Paranhos, as preocupações com a sustentabilidade têm crescido desde a criação do Bosque do Clima, em 2016, obra da associação de pais. Os progenitores resolveram aproveitar um campo ao abandono situado ao pé da escola e deram-lhe vida, plantando árvores e vegetação. Hoje, aquele espaço serve de palco a muitas atividades escolares.