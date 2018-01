Pais e papelarias à espera que Estado pague manuais

CARLA SOFIA LUZ Hoje às 00:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Muitas escolas ainda não receberam dinheiro para pagar manuais dos alunos carenciados. Pagamento atrasado e a conta-gotas

Há pais de alunos carenciados, beneficiários da Ação Social Escolar, e livrarias que ainda estão à espera que o Ministério da Educação pague os manuais. Há atrasos no envio das verbas para cobrir a aquisição dos livros dos estudantes mais pobres. A compra foi feita em setembro e, volvidos mais de três meses, muitas escolas ainda não têm o dinheiro para ressarcir os encarregados de educação e as papelarias. Algumas receberam a transferência nos últimos dias do ano. A tutela garante que os atrasos são "casos pontuais".

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui