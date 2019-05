País em alerta para elevado risco de fogos devido ao calor do fim de semana

Nuno Miguel Ropio Hoje às 16:59, atualizado às 17:15 Facebook

A Proteção Civil emitiu um alerta de aumento de temperaturas para este fim de semana, admitindo que haverá risco de uma propagação rápida de incêndios no Algarve, Alentejo, no Norte e Centro do país. As fogueiras e queimadas estão expressamente proibidas devido ao elevado nível de período de fogos rurais.

Dentro de seis dias o nível de prontidão dos meio de combate a incêndios iria subir do nível I para o II, dando início à normal época de fogos, mas a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu já esta sexta-feira um comunicado em que admite um alto risco de ocorrências.

Num comunicado, a ANEPC refere que "uma subida da temperatura máxima e intensificação da corrente de leste, em particular no domingo" podem criar condições para um "aumento dos índices de risco de incêndio, entre amanhã e terça-feira, com condições favoráveis à rápida propagação de incêndios, em especial na região do Algarve, Alentejo e interior (Norte e Centro)".

A ANEPC avisa que, tendo em conta que o índice de risco temporal de incêndio possa ser superior ao nível Elevado, está proibida a realização de queimadas e fogueiras para recreio, lazer ou até confeção de alimentos naquelas regiões. Também está proibido o ​​​lançamento de balões com mecha acesa ou qualquer outro tipo de foguetes, fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais e vias que os circundem e desinfestação de colmeias.

As previsões aponrtam para uma subida gradual da temperatura máxima, "com valores de temperatura acima do habitual para esta época do ano (30 35 ºC)", "humidade relativa do ar inferior a 30% na generalidade do território do continente, durante a tarde, verificando-se uma fraca recuperação da humidade durante a noite" e ainda "vento do quadrante Leste, por vezes forte (até 45 km/h) a partir de dia 12, em especial na região do Algarve, com possibilidade de rajadas".