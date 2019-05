País em situação de alerta até segunda-feira devido a risco de incêndio

Hoje às 18:05, atualizado às 19:15 Facebook

O Governo decidiu determinar a situação de alerta por risco de incêndio entre as 23.59 horas desta quinta-feira e a mesma hora da próxima segunda-feira, 3 de junho.

"O Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e o Ministro da Administração Interna assinaram hoje o Despacho que determina a Declaração da Situação de Alerta no período compreendido entre as 23h59 do dia 30 de maio e as 23h59 do dia 3 de junho de 2019, para o território continental", refere um comunicado conjunto dos Ministérios da Administração Interna e da Agricultura.

Em causa, estão "as previsões meteorológicas para os próximos dias que apontam para um significativo agravamento do risco de incêndio florestal no território do Continente", lê-se

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu também hoje um aviso à população, alertando que a continuação do tempo quente e seco nos próximos dias, previsto pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, se irá traduzir num aumento dos índices de risco de incêndio, com condições favoráveis à rápida propagação de incêndios rurais.