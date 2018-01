Pais já estão a avaliar comida das cantinas escolares

CARLA SOFIA LUZ Hoje às 00:31, atualizado às 00:32 Facebook

Direito consagrado está a ser exercido pelas associações de pais. Há responsáveis das escolas a exigir aviso prévio, o que pode adulterar análises.

Os pais já estão a almoçar nas cantinas das escolas para avaliar a qualidade dos almoços das crianças. Em várias regiões do país, o direito, consagrado em dezembro com a publicação do plano integrado de controlo da qualidade e quantidade das refeições escolares pelo Governo, está a ser exercido. No entanto, alguns responsáveis das escolas estão a exigir a marcação de uma data para a visita, o que retira o efeito-surpresa e pode adulterar a análise.

