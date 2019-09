Pais já podem pedir relatórios de provas

Alexandra Figueira Hoje às 20:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Os Relatórios Individuais das Provas de Aferição realizadas pelos alunos do 2.º e do 5.º ano de escolaridade estão disponíveis no site do Instituto de Avaliação Educativa (IAVE). As escolas já podem descarregar os relatórios e entregá-los às famílias.

No ano letivo passado, foram avaliadas as capacidades dos alunos do 2.º ano nas áreas de Expressões Artísticas e Expressões Físico Motoras. No 5.º ano, foi aferida a disciplina de Educação Física.

Para cada aluno, o Instituto de Avaliação Educativa elabora um relatório com uma apreciação do desempenho na prova. Essa apreciação é qualitativa, ou seja, não é dada uma nota numérica. Mas são referidos os pontos fortes e fracos de cada criança e jovem.

É essa informação que o IAVE disponibiliza na sua página na Internet, mas só as escolas a podem consultar e descarregar. Os encarregados de educação terão que pedir à escola que imprima o relatório do seu filho e lho entregue.

Não há uma data fixa para que as escolas entreguem os relatórios individuais aos pais e encarregados de educação.