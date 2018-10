PAN quer cavalos como animais de companhia

Rogério Matos Hoje às 10:29 Facebook

Proposta para que os cavalos sejam considerados animais de companhia e de serviço é discutida esta quarta-feira no Parlamento. Caso seja aprovada, os animais passam a estar abrangidos pela lei que já protege cães e gatos.

Quem maltratar ou abandonar cavalos pode vir a ser punido com pena de prisão até dois anos, se a proposta do PAN para que os cavalos utilizados para fins de companhia forem reconhecidos como tal e passarem a estar abrangidos pela lei de maus-tratos e abandono de animais. Para isso, apresenta hoje um projeto-lei no Parlamento que pressupõe, no momento do registo do cavalo, a inclusão das funções de animal de companhia e de assistência, além das já previstas (lazer, desporto e trabalho). Os animais com estas novas funções serão abrangidos pela lei de maus-tratos.

86.556 equídeos inscritos na base de dados do Registo Nacional de Equídeos para 20.886 detentores, maioria em Lisboa e no Norte

De acordo com dados da Direção-Geral da Agricultura e Veterinária (DGAV) fornecidos ao JN, há cerca de 86 mil cavalos em Portugal e é na Região de Lisboa e Vale do Tejo que o maior número de equídeos se encontram registados: 36 mil que pertencem a cerca de dois mil detentores.

Não há dados sobre o abandono de cavalos, mas, segundo Cristina Rodrigues, do PAN, é na Região do Algarve que o problema assume maior dimensão, sendo muitos abandonados sem qualquer identificação. "Atualmente, há uma grande impunidade para quem maltrata e abandona cavalos. No que respeita a abandono, estamos perante um problema muito sério que, no Algarve, ganha maiores proporções face ao restante país".

Caso o abandono seja criminalizado, é preciso que haja locais para acolher os animais enquanto decorrem os processos nas vias judiciais, tal como acontece com cães e gatos, confiados a associações ou canis municipais. Os centros hípicos poderão vir a recolher e a ficar como fiéis depositários dos cavalos maltratados. Só depois do processo concluído é que poderão ser adotados ou devolvidos.

250 euros é o valor mínimo da coima para quem não cumprir os deveres de marcação, identificação e registo de cavalos. No caso das empresas, é 44890 euros.

O centro hípico São Domingos, em Azeitão, recolhe cavalos abandonados no concelho de Setúbal e Moita. O protocolo com a Autarquia setubalense foi firmado em 2015 depois de os serviços municipais depararem-se com o aumento de cavalos abandonados na via pública ou vítimas de maus-tratos.

A Autarquia decidiu avançar com esta medida tendo em conta que, durante o período da identificação dos animais abandonados, nem serviços municipais nem as autoridades policias têm espaços adequados para a guarda dos cavalos.

Falta de comida e abrigo

O JN apurou que todas as denúncias relacionadas com maus-tratos a cavalos na Região de Setúbal pelo Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA) da GNR são encaminhadas para o Ministério Público, mas nenhuma foi tratada pcriminalmente no âmbito da lei de maus-tratos. São encaminhadas para a DGAV para aplicação de contraordenações e restabelecimento das condições de higiene. Grande parte das denúncias que chegaram ao SEPNA apontam para a subnutrição e algumas para a permanência do animal ao sol, sem abrigo.

Em fevereiro, o PAN apresentou uma proposta de lei para criminalizar todos os maus-tratos a animais sencientes vertebrados. A discussão segue na especialidade e já recebeu um parecer do Ministério Público que aponta para o aumento da incerteza das normas penais para o agente que, para que lhe possa ser imputado um crime, tem de estar ciente que sua a conduta é ilícita.

Centro hípico garante bem-estar animal

Susana Cruz tem um cavalo como animal de estimação Foto: Álvaro Isidoro/Global Imagens

Aos nove anos, Susana Cruz começou a ter aulas de equitação e hoje, com 30 anos, possui um cavalo, de raça puro-sangue lusitano, alojado na Hípica do Convento de São Domingos, em Azeitão, com custos mensais suportados pela própria. A estudante considera que quem maltrate ou abandone um cavalo tem de ser punido, tal como acontece com cães e gatos, já que o detentor tem sobre o animal "um dever de cuidado e um ascendente pelo qual deve ser responsabilizado".Lá, o cavalo é cuidado por tratadores e tem alimentação assegurada e adequada. "É muito difícil ter um cavalo em casa."