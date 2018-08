PAN questiona "passividade" da GNR ante agressões a defensores dos animais em tourada

Hoje às 14:10 Facebook

Dirigentes do Pessoas-Animais-Natureza (PAN) questionaram, esta sexta-feira, o Ministério da Administração Interna sobre a eventual dualidade de critérios da GNR perante a violência entre aficionados da "festa brava" e ativistas pelos direitos dos animais, numa tourada, em Albufeira, na passada semana.

"Perante a violência extrema de alguns espetadores tauromáquicos a manifestantes já imobilizados pela GNR, as autoridades demonstraram sinais de passividade e dualidade de critérios não detendo no local estes agressores", afirma Francisco Guerreiro, porta voz do PAN, em comunicado.

Três manifestantes antitourada invadiram a arena em protesto contra a realização do evento no dia 9 de agosto. Foram imediatamente agredidos ainda na arena. Detidos e manietados pela GNR, voltaram a ser agredidos por outras pessoas que assistiam ou participavam na tourada, prolongando-se os desacatos já no exterior do recinto, sem que os agentes tenham tomado medidas.

"O partido questionou também quantos feridos decorreram deste evento, quantas ocorrências similares aconteceram nos últimos 10 anos em praças fixas e móveis, dentro e fora dos recintos, tal como que dispositivo estava presente no local, quantos operacionais foram chamados como reforço e quais as suas identificações", lê-se ainda no texto do PAN.

Ainda segundo várias notícias, a GNR abriu "um processo de averiguações" e o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro estará também a investigar o sucedido.