Papa em Portugal gera mal-estar na Igreja e em Belém

Emília Monteiro Hoje às 09:42 Facebook

Twitter

O anúncio das Jornadas Mundiais da Juventude em 2022 deveria ser feito no Panamá pelo Papa, mas uma "fuga de informação" quebrou segredo. A Presidência também está "estupefacta".

A intenção de realizar em Portugal as Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) em 2022 era um segredo bem guardado, mas do conhecimento de muitos. Sábado, a notícia foi tornada pública, dando como certa a organização do evento em Lisboa, e a participação do presidente da República nas Jornadas que se realizam, em janeiro, no Panamá, na esperança de que seja esse o anúncio do Papa Francisco.

A divulgação da notícia causou um indisfarçável descontentamento entre os responsáveis da Igreja Católica que, após a confirmação do Papa no Panamá, preparavam um anúncio em Portugal por D. Manuel Clemente, cardeal patriarca de Lisboa. Com a realização de um dos maiores eventos da Igreja - são esperados mais de um milhão de jovens de todo o Mundo - pretendia-se reabilitar, "dentro e fora" da hierarquia, a imagem do cardeal, ultimamente muito criticado pelos católicos.

O facto de a Presidência da República - por causa da presença de Marcelo nas jornadas - aparecer associada ao evento fez com que surgissem nas redes sociais muitas críticas e dúvidas. "Jornadas Mundiais da Juventude de 2022 em Portugal? Desde que o Vaticano perdoe inconfidências", escreveu no Facebook o cónego João Aguiar Campos, antigo responsável pela Rádio Renascença.

Ouvido pelo JN, o padre Manuel Barbosa, porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa, falando apenas em seu nome, disse que "quem dá a notícia é responsável por ela" e que "só o Papa pode confirmar e anunciar uma decisão" deste calibre. "Nunca, em nenhum outro país, aconteceu uma coisa como esta e, em última instância, o evento até pode nem ser realizado cá", afirmou, falando mesmo numa "fuga de informação que pode ajudar a que o Papa tome uma decisão contrária". O JN apurou que há elementos da Igreja que suspeitam que a fuga possa ter vindo da Presidência. "É, no mínimo, duvidoso em termos protocolares", disse um bispo que pediu anonimato.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Patriarcado, contactados pelo JN, não se quiserem pronunciar.

Vaticano já visitou locais

Fonte oficial da Presidência afirmou, porém, que Marcelo ficou surpreendido com a notícia da Agência Lusa, que citava o site Religionline. O JN apurou junto do círculo próximo do presidente que Marcelo ficou mesmo "estupefacto" com o anúncio antecipado. E que é "completamente alheio à sua difusão". De acordo com as mesmas fontes, o anúncio seria feito pelo Papa, no Panamá. Portugal tem fortíssimas hipóteses de acolher o evento. Suécia e a República Checa são apontados como candidatos fortes.

O convite ao Vaticano foi feito por D. Manuel Clemente, em 2017. Contudo, desde 2012, a hipótese portuguesa tem estado a ser pensada. Em 2015, um responsável esteve em Portugal para avaliar a capacidade logística do país. O representante do Vaticano levou como exemplos a Expo" 98, o Europeu de futebol em 2004 e as visitas dos Papas João Paulo II e Bento XVI.

Durante vários dias, Lisboa terá que garantir dormida, comida e bebida, bem como os cuidados mínimos de higiene para mais de um milhão de jovens. O local apontado, não confirmado, é o Parque da Bela Vista, zona bem servida de transportes, que há anos acolhe o festival Rock in Rio. Outra hipótese seria uma pista desativada das instalações das OGMA, que foi visitada por representantes do Vaticano.

Poucos jovens portugueses irão ao Panamá

De 23 a 27 de janeiro de 2019, perto de um milhão de jovens vão estar com o Papa nas Jornadas Mundiais da Juventude no Panamá. De Portugal, vão poucos jovens porque janeiro é um mês em que há aulas e a viagem é cara. Em anteriores Jornadas, coube aos jovens, em cada diocese, organizar eventos para angariar verbas para ajudar a financiar a viagem e a estadia. Desde a lavagem manual de carros até à venda de bolos, os jovens conseguiram financiar grande parte dos custos. Este ano, a viagem atinge valores quase impossíveis para a maioria dos que queriam participar nas Jornadas.

Marcelo Rebelo de Sousa, D. Manuel Clemente e outros bispos já marcaram viagem e tencionam encontrar-se com Francisco. Aí, tudo indica, receberão a "Cruz das Jornadas", o símbolo que é entregue pelo país realizador ao que vai realizar o novo encontro de jovens. O JN questionou a Câmara de Lisboa sobre potenciais locais para acolher o evento, mas não obteve resposta.