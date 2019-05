Papa exige que dioceses criem estruturas contra abusos sexuais até 2020

Emília Monteiro Hoje às 12:01 Facebook

As orientações foram apresentadas esta quinta-feira. Documento do Papa responsabiliza bispos e obrigam à comunicação de todos os casos de alegados abusos à Igreja e aos tribunais.

Acabando de vez com todas as dúvidas, o documento apresentado esta manhã no Vaticano determina que todas as dioceses católicas criem estruturas para receber denúncias de eventuais casos de abusos sexuais, até 2020. O Papa Francisco ordena que as dioceses, "individualmente ou em conjunto", estabeleçam no prazo de um ano "um ou mais sistemas estáveis e facilmente acessíveis ao público, para apresentar as denúncias".

No início de maio, os bispos portugueses assumiram, através da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), em Fátima, o compromisso de criar estruturas de "prevenção e acompanhamento" para a proteção de menores em casos de abusos sexuais. A medida não foi pacífica e foram tornadas públicas algumas dúvidas e críticas de bispos portugueses que não viam "necessidade" de criar uma comissão nas suas dioceses.

As normas agora divulgadas aplicam-se "sem prejuízo dos direitos e obrigações estabelecidos em cada local pelas leis estatais", assinala o Papa, em particular no que diz respeito a "eventuais obrigações de denúncias às autoridades civis competentes". Desta forma, o Papa obriga à denúncia de suspeita de crimes sexuais, sempre que alguém "saiba ou tenha fundados motivos para supor" que os mesmos foram praticados.

"É bom que se adotem, a nível universal, procedimentos tendentes a prevenir e enfrentar estes crimes que atraiçoam a confiança dos fiéis", assume Francisco no documento de iniciativa pessoal "Vos estis lux mundi" (Vós sois a luz do mundo). O documento indica ainda que a autoridade que receba uma denúncia contra um bispo deve transmiti-la quer à Santa Sé quer ao metropolita (bispo que preside a uma província eclesiástica, constituída por diversas dioceses) do território onde a pessoa em causa reside. Em Portugal, há três províncias eclesiásticas: Braga, Lisboa e Évora.

Em causa, estão denúncias relativas a clérigos ou a membros de Institutos de Vida Consagrada ou de Sociedades de Vida Apostólica que sejam acusados de forçar atos sexuais com um menor ou com uma pessoa vulnerável, bem como de posse de "material pornográfico infantil". No caso de a suspeita recair sobre um bispo, a denúncia pode ser dirigida à Santa Sé, diretamente ou através do representante pontifício (o núncio apostólico) no território.

Para fazer face aos custos financeiros dos processos, o Papa pede às conferencias episcopais que criem fundos especiais para suportar as despesas.

A nova carta apostólica surge na sequência da cimeira realizada em fevereiro, no Vaticano, reunindo os presidentes das conferências episcopais de todo o mundo e responsáveis de Institutos Religiosos e da Cúria Romana, para debater medidas de proteção a menores na Igreja Católica.