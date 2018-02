Papa Francisco renova comissão para proteger vítimas de abusos

Hoje às 13:41 Facebook

O papa Francisco nomeou os novos comissários que constituem a Comissão Pontifícia para a Proteção de Menores (CPPM), alguns deles vítimas de abusos por parte de religiosos.

A comissão, que se encarrega de prevenir os casos de pedofilia entre os religiosos, é presidida pelo cardeal Sean O'Malley e formada por 16 membros, oito homens e oito mulheres.

A Santa Sé explicou em comunicado que "há vítimas/sobreviventes de abuso sexual clerical entre os membros anunciados hoje", mas adiantou que sobre eles não serão dados mais detalhes, em respeito da sua privacidade.

"A CPPM apoia o direito de toda a pessoa que sofreu abusos a revelar ou não revelar publicamente as suas experiências. Os membros nomeados hoje decidiram não fazê-lo publicamente, mas apenas dentro da comissão. A CPPM acredita firmemente que a sua privacidade é um valor que deve ser respeitado", explicou.

Os novos membros são o brasileiro Nelson Giovanelli Rosendo dos Santos, a britânica Jane Bertelsen, a indiana Arina Gonsalves, o italiano Ernesto Caffo, o australiano Neville John Owen, Benyam Dawit Mezmur (Etiópia), Myriam Wijlens (Países Baixos), Sinalelea Fe'ao (Tonga) e Teresa Kettelkamp (Estados Unidos).

Todos eles incorporam este órgão, do qual já fazem parte Gabriel Dy-Liacco (Filipinas), Luis Manuel Alí Herrera (Colômbia), Hans Zollner (Alemanha), Hanna Suchocka (Polónia), Kayula Lesa (Zâmbia), Hermenegild Makoro (África do Sul) e Robert Oliver (Estados Unidos).

O cardeal O'Malley celebrou os novos membros e considerou que estas pessoas "darão uma perspetiva global à proteção dos menores e adultos vulneráveis".

"O Santo Padre assegurou a continuidade do trabalho da nossa comissão, que consiste em ajudar as igrejas locais de todo o mundo nos seus esforços para proteger todas as crianças, jovens e adultos vulneráveis e possíveis danos", referiu, segundo o comunicado oficial.