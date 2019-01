Papa usa plataforma digital portuguesa para rezar

Emília Monteiro Hoje às 11:30 Facebook

O Papa Francisco apresentou este domingo, durante a oração dominical do Angelus, na Praça de S. Pedro, em Roma, a sua conta de utilizador do Click To Pray, uma aplicação de oração criada em Portugal, em 2014, pela Rede Mundial de Oração do Papa.

"Apresento-vos a plataforma oficial da Rede Mundial de Oração do Papa: Click To Pray, na qual hoje estou a abrir também o meu 'perfil'. Aqui irei inserir todas as minhas intenções e pedidos de oração pela missão da Igreja", afirmou o Santo Padre, convidando os jovens a descarregarem esta aplicação de oração. "Convido-vos especialmente a vós, jovens, que estais familiarizados com as novas tecnologias, a descarregar esta app Click To Pray e a rezarem comigo especialmente no Panamá, na Jornada Mundial da Juventude", disse o Papa. A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) esta terça-feira e termina no dia 27 de janeiro. Estão presentes 318 portugueses.

Em março de 2016, dois anos depois de ter sido criado em Portugal, o Click To Pray ("toque para rezar") foi assumido como aplicação oficial da Rede Mundial de Oração do Papa, a nível internacional, e é hoje utilizado por uma comunidade de mais de 1 milhão e 200 mil pessoas, em vários idiomas: português, espanhol, inglês, francês, italiano e alemão. A partir de hoje, a aplicação conta com um utilizador muito especial: o próprio Papa Francisco.

O impacto e as funcionalidades desta aplicação já tinham merecido a atenção do Vaticano e do próprio Papa, que pediu à Rede Mundial de Oração que mobilizasse os cristãos, através desta plataforma, para iniciativas de oração a nível mundial, como foi o caso da campanha "Pray for the Church", realizada em outubro de 2018, em que Francisco pediu para que se rezasse diariamente o terço.

A escolha do Click To Pray como plataforma oficial de oração da JMJ é "um momento histórico e surpreendente, uma vez que é o evento de maior dimensão da Igreja", afirmou o padre António Valério, diretor da Rede Mundial de Oração do Papa em Portugal e coordenador internacional da plataforma Click To Pray.

"Chegar aqui é um dos pontos altos da vida deste projeto, que não seria possível sem o trabalho de equipa de muitas pessoas da Rede Mundial de Oração do Papa, espalhadas pelo mundo, na elaboração dos conteúdos, na manutenção da plataforma nas várias línguas e, sobretudo, na realização da sua missão, que é ajudar a rezar e a comprometer-se com os desafios do mundo e a missão da Igreja, para os quais o Papa Francisco pede maior atenção", referiu o sacerdote jesuíta.