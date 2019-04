Para onde vão os miúdos nas férias da Páscoa? O JN sugere

Salomé Filipe* Hoje às 15:54, atualizado às 15:55 Facebook

O JN escolheu opções em concelhos de vários pontos do país para ocupar os mais novos durante a pausa letiva.

As férias da Páscoa estão a chegar e, com elas, a preocupação dos pais sobre como ocupar os dias dos filhos durante duas semanas. A partir de segunda-feira, há mil e uma atividades, para todos os gostos, de norte a sul do país. E, também, para todos os bolsos. São muitas as autarquias que preparam programas específicos para crianças e jovens, na sua maioria gratuitos ou a preços simbólicos. O problema: as vagas esgotam à velocidade da luz. Depois, restam os privados.

Aveiro é o exemplo de um concelho onde as atividades promovidas pela Câmara já estão esgotadas, para a primeira semana de férias. Resta a segunda, de 15 a 18 de abril. Custa 7 euros para quem tem abono de família de escalão A e 15 para o escalão B. Destina-se a crianças dos 6 aos 14 anos.

Porto, Gaia e Braga

No Porto, a Câmara também preparou um programa extenso, com várias oficinas e workshops, dos mais variados temas, que vão dos trabalhos manuais à reciclagem. Exemplo disso é a oficina "Casinhas da Primavera", para crianças dos 6 aos 12 anos, a funcionar de 15 a 18 de abril. É uma atividade gratuita, mas limitada a 20 participantes. Já em Gaia, as Oficinas de Primavera decorrem no Parque Biológico, de 8 a 12 e de 15 a 18 de abril. Cada dia custa 18 euros, incluindo almoço e lanche.

Para Braga, uma das sugestões é o programa "Férias em Grande", do município, entre 8 e 18 de abril, com workshops e atividades desportivas, entre outras. O preço é de 30 euros para escalão A, 50 para escalão B e 80 para as crianças e jovens sem escalão.

Macedo de Cavaleiros

A Câmara proporciona as "Férias Vivas", de 8 a 12 de abril, com atividades desportivas e lúdicas em vários equipamentos municipais, para crianças e jovens dos 8 aos 18 anos. A participação é gratuita.

Mirandela

Entre 8 e 18, a Câmara organiza várias atividades, de inscrição gratuita, para crianças a partir dos cinco anos. Há teatro, cinema, futebol, treino funcional infantil, entre outras.

Vila Real

O Museu da Vila propõe a sétima edição do ateliê "Ovos com Pinta", a 13 de abril, para crianças dos três aos 12 anos. A inscrição custa cinco euros e é necessária a presença de um dos pais.

Chaves

Atividades culturais e desportivas (hipismo, cinema, piscina, música e visitas culturais) compõe o programa da Câmara de Chaves, de participação gratuita, que decorre de 8 a 22.

Guimarães

A cooperativa municipal "A Oficina" tem atividades para jovens dos 6 aos 15 anos: oficina de sonoplastia (8 a 12) e oficina para desenhar e contar histórias para cinema de animação (15 a 18). Há também programas desportivos. Os preços variam entre 24 e 89 euros por semana.

Celorico de Basto

Nos quatro centros escolares do município, haverá atividades monitorizadas por técnicos contratados pela Câmara. Duas semanas custam 20 euros.

Arcos de Valdevez

A Associação Regional de Desenvolvimento do Alto Lima está a organizar um campo de férias na Porta do Mezio, no Parque da Peneda-Gerês, para crianças dos 6 aos 14, de 8 a 19 de abril. Custa entre 75 e 120 euros

Santo Tirso

O programa "Mimar", da Câmara, destina-se a crianças dos 6 aos 10 anos e decorre de 8 a 18. Inclui artes plásticas e música, entre outros. É gratuito.

Póvoa de Varzim

O Centro de Memória tem ateliês para crianças dos 6 aos 12 anos, nos dias 9, 11, 16 e 18. São gratuitos, mas com inscrição prévia.

Vila do Conde

A Casa da Juventude tem, de 8 a 16, o programa "Dá-te Férias!" com programas para crianças e jovens dos 6 aos 18 anos. Há desporto, concursos, passeios e descobertas. É gratuito, mas sujeito a inscrição prévia.

Maia

O Conservatório de Música da Maia promove, dias 9 e 10, um conjunto de atividades gratuitas, denominadas "Dia Aberto do Conservatório". As inscrições, obrigatórias, têm como data limite o dia 8.

Gondomar

Entre os dias 8 e 18, haverá Férias na Biblioteca, com ateliê de plástica e escrita criativa, workshops e visitas. Inscrições só online. Custa três euros/dia.

Matosinhos

A Câmara disponibiliza campos de férias com atividades físicas, desportivas e culturais e destinam-se a jovens entre os 6 e os 16 anos. Decorrem no Cine Teatro Constantino Nery, Biblioteca Florbela Espanca, Museu Quinta de Santiago, Casa de Juventude e Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental.

Famalicão

Nas Férias Desportivas e Recreativas há jogos aquáticos e desportivos, cinema, passeios e workshops , entre os dias 8 e 12, para crianças dos 6 aos 12 anos. Custa 25 euros por criança.

Coimbra

O Exploratório tem mais uma sessão de "A Ciência não vai de férias", de 8 a 22. Há sessões de jogos, experiências e histórias, com a ciência que há nos livros infantis como tema central. Destinado a crianças dos seis aos 12 anos, com preços a variar entre os 10 e os 80 euros.

Viseu

O Museu do Quartzo convida a "Ser geólogo por um dia" (10, 11, 12 e 17) para crianças dos 6 aos 14 anos e custa um euro por participante

Guarda

As Férias Ativas Páscoa 2019 desenvolvidas pela Câmara da Guarda durante as férias, conta com diversas atividades físicas e visitas pelo preço de 30 euros a primeira semana e 25 euros a segunda.

Lisboa

Entre os dias 8 e 22, os pequenos exploradores, entre os três e os 16 anos, podem frequentar o programa Férias no Zoo. os preços variam entre os 45 e 1 90 euros.

Castelo Branco

O Serviço Educativo da Fundação Manuel Cargaleiro preparou um conjunto diversificado de atividades para crianças entre os 6 e 10, de 9 a 12 e de 16 a 18 de abril. Os participantes serão convidados a explorar a natureza. Custa entre 15 e 25 euros.

Fundão

Caça ao tesouro, ao ovo, mãos na massa, passeio de burro, escalada, jogos tradicionais e ateliê de olarias, são propostas do programas para as férias da Páscoa na Quinta Pedagógica do Fundão, de 8 a 18.

* com Alexandra Lopes, Ana Correia Costa, Ana Sofia Ferreira, Ana Trocado Marques, Andreia Alexandra Fernandes, Carlos Rui Abreu, Célia Domingues, Delfim Machado, Fernando Pires, Glória Lopes, João Pedro Campos, Madalena Ferreira; Sandra Borges, Sandra Ferreira e Sandra Freitas