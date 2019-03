Parlamento aprova projeto de combate à desinformação de PS

Hoje às 18:14 Facebook

O parlamento aprovou esta tarde, por maioria, um projeto de resolução apresentado pelo PS, que recomenda ao Governo a adoção de medidas para a aplicação, em Portugal, do Plano Europeu de Ação contra a Desinformação.

A resolução teve os votos contra do PCP e do PEV, a abstenção do PSD e os votos favoráveis do PS, CDS, BE e PAN.

Neste que foi o primeiro debate, em Assembleia da República, sobre fake news (notícias falsas) desde que o fenómeno tomou grandes proporções, o pontapé de saída foi dado pelo deputado socialista, José Magalhães, que anunciou que Portugal irá transpor para a legislação nacional a diretiva europeia 1808 sobre serviços de comunicação social audiovisual, para regular as plataformas de partilha de vídeos.

Para José Magalhães o país não precisa de leis "fraturantes" sobre fake news, até porque "muitas das coisas que falta fazer não precisam de empurrão legal". É preciso sim, investir na literacia dos média, lembrou o deputado socialista lembrando que o Consórcio Internet Segura pode ser um "ótimo balcão de apoio ao cidadão" perante as plataformas digitais.

Com o projeto de resolução, os socialistas propõem que sejam tomadas medidas para garantir a cibersegurança das estruturas e equipamentos para a preparação e realização das próximas eleições, europeias, regionais na Madeira e legislativas, em Portugal, segundo o projeto de resolução entregue no parlamento.

A resolução propõe também medidas a adotar pelo Governo, em articulação com a União Europeia, a par da intensificação da "luta contra as falsas notícias criadas em plataformas digitais para difundir maciçamente desinformação".

Para grande parte dos partidos este é um assunto sério e que merece debate, mas não é um assunto novo. "Importa dizer que a difusão de informação não é uma realidade nova. São velhas realidades que persistem hoje", sublinhou Diana Ferreira, deputada do PCP.

Numa discussão com a intervenção dos vários partidos, não faltaram as críticas que fugiram ao tema em debate. O PSD apelou ao PS que faça "um ato de contrição ou catarse" lembrando o blogue associado ao Governo de José Sócrates para fazer "a divulgação de fake news" sublinhou Carlos Abreu Amorim, deputado social-democrata.

"Resumir o debate sobre fake news à forma com o governo cumpre ou não as suas funções é fugir ao ponto importante", alertou o deputado do BE, Luís Monteiro, após as críticas de Carlos Peixoto, deputado do PSD, que acusou o PS de praticar ações ações que não "casam com o discurso".

O PS foi ainda alvo de críticas pelos diversos partidos, por ter agendado o debate sem permitir que as restantes bancadas dos outros partidos pudessem propor iniciativas.

Portugal é um dos países da União Europeia que optou por não legislar nesta matéria, acompanhando, porém, as recomendações adotadas, por exemplo, pela Comissão Europeia e pela assembleia parlamentar do Conselho da Europa.