Parlamento aprova abertura da Base de Monte Real a voos civis

O parlamento aprovou, esta sexta-feira, um projeto de resolução do PSD que recomenda ao Governo a abertura da Base Aérea de Monte Real a voos civis, com a abstenção do PS, do PAN e do CDS-PP.

O diploma, entregue em maio do ano passado, recomenda ao Governo que "desenvolva as ações necessárias" para que a base da Força Aérea Portuguesa "possa ser transformada num aeroporto que permita voos civis".

O PSD, o PCP, o PEV e o BE votaram a favor do diploma. O BE anunciou a entrega de uma declaração de voto.

No projeto, o PSD argumenta que a região centro do país é a única sem uma infraestrutura aeroportuária e que "a questão do uso civil da base militar de Monte Real tem sido abordada como um projeto âncora para toda a região".

Os deputados assinalam que a proximidade do Santuário de Fátima, onde se deslocam anualmente quatro milhões de pessoas, tem sido um dos motivos apontados como favorecendo o interesse do projeto.

Para além disso, "a nível ambiental" não se levantam obstáculos, sublinham, considerando que a abertura daquela infraestrutura a voos civis "é útil para a economia" e para o país.