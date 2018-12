Parlamento aprovou 2185 diplomas desde 2015

Hoje às 00:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O parlamento aprovou, desde 2015, 2185 diplomas, entre propostas e projetos de lei, projetos de resolução e votos de todo o tipo, de entre as quase 4000 iniciativas entradas na Assembleia da República, segundo o "site" hemiciclo.pt.

A produção legislativa resultou na aprovação e promulgação, pelo Presidente da República, de 233 leis, de acordo com este 'site' independente que faz uma análise estatística ao trabalho dos deputados, utilizando informação da própria Assembleia da República.

O Governo fez entrar, desde o início da legislatura, em 2015, 221 diplomas, entre propostas de lei e de resolução, forma utilizada pelo executivo para, por exemplo, formalizar a adesão do país a um tratado internacional.

Das 221 propostas, 170 foram aprovados, aguardando-se a votação de 51.

O PS, partido do Governo, é o partido com mais iniciativas aprovadas (548), mas o BE foi a bancada que mais textos apresentou no parlamento (842).

O PCP está em segundo lugar com o maior número de iniciativas apresentadas (836) e o PSD é o terceiro (769).