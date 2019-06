Parlamento condena Governo de Cavaco pela repressão no "buzinão" de há 25 anos

Hoje às 13:29 Facebook

A maioria de esquerda no parlamento aprovou hoje um voto de condenação pela atuação do executivo liderado por Cavaco Silva no denominado "buzinão" da ponte 25 de Abril, há 25 anos, enquanto PSD e CDS-PP votaram contra.

Os deputados socialistas Ascenso Simões e Fernando Rocha Andrade votaram igualmente contra o texto apresentado pelo PCP, ao passo que todas as restantes bancadas, o deputado único do PAN, André Silva, e o deputado não inscrito, Paulo Trigo Pereira, votaram favoravelmente.

Aqueles protestos populares, em grande parte protagonizados por motoristas de camiões, aconteceram em 24 de junho de 1994, depois de anunciado o aumento em 50% do custo das portagens, tendo o executivo de então ordenado a intervenção e carga policial sobre a multidão.

"O resultado da violenta repressão dos manifestantes ordenada pelo Governo PSD foi avassalador, com o país em sobressalto, dezenas de detenções e feridos, entre os quais um jovem que viria a ficar paraplégico após ser atingido por uma bala", lê-se no documento.