Parlamento em silêncio pela vítimas dos incêndios

Hoje às 14:34, atualizado às 14:35 Facebook

Twitter

Partilhar

A Assembleia da República vai aprovar, esta quarta-feira, um voto de pesar em homenagem às vítimas dos incêndios do fim de semana, seguido de um minuto de silêncio.

Este ponto da ordem de trabalhos, às 15 horas, antecede o debate quinzenal com o primeiro-ministro, de acordo com a agenda da sessão plenária desta quarta-feira.

Cada grupo parlamentar fará uma intervenção de três minutos.

As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram pelo menos 42 mortos e cerca de 70 feridos, além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O Governo decretou três dias de luto nacional, entre terça e quinta-feira.

Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande, em junho, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou 64 mortos e mais de 250 feridos.