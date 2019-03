Parlamento saúda primeiros doutoramentos de sírios apoiados por Portugal

Hoje às 13:42 Facebook

O parlamento aprovou hoje um voto de congratulação pelos doutoramentos de dois estudantes sírios refugiados em Portugal em universidades portuguesas apoiados pela Plataforma fundada pelo antigo Presidente da República Jorge Sampaio.

"Os doutoramentos de Hazem Hadla e Samer Hamati têm o valor simbólico de serem os primeiros doutoramentos de estudantes apoiados pela Plataforma Global de Apoio a Estudantes Sírios, fundada em 2013, e presidida pelo antigo Presidente da República Jorge Sampaio", refere o voto, proposto pelo deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira e aprovado por unanimidade.

O ex-Presidente da República Jorge Sampaio assistiu à votação na galeria, presença saudada pelo presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e aplaudida de pé pelos deputados da bancada do PS.

Os exemplos de "persistência" de Hazem Hadla e Samer Hamati, que agora obtiveram o grau de doutor, "e de outros 60 estudantes sírios que, em momentos anteriores, obtiveram o grau de mestre, devem ser uma inspiração para todos os jovens, são um motivo de orgulho", defende o voto.

Com o voto, a Assembleia da República saudou o "papel pioneiro" e a "capacidade de liderança que a que a Plataforma tem demonstrado no seio da comunidade internacional na promoção de um mecanismo de resposta rápida para o ensino superior em situações de emergência".

Em colaboração com o Governo, as Instituições de Ensino Superior e outros parceiros nacionais e internacionais, por via de um programa de bolsas, "a Plataforma tem permitido que estudantes sírios, em fuga de situações de guerra e de condições de vida dramáticas, possam retomar os seus estudos universitários num ambiente de paz e estabilidade".