Parlamento vai ouvir especialistas sobre os preços do gás

O requerimento para a audição de um conjunto de entidades, apresentado pelo PS, sobre os projetos de lei que estabelecem um sistema de preços máximos para o gás foi aprovado esta quarta-feira.

A discussão e votação foi realizada pela Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, que aprovou por unanimidade o requerimento do partido socialista.

Em causa está o projeto de lei do PCP que estabelece um sistema de preços máximos para o gás de garrafa e o gás canalizado e o projeto de lei do PAN que define um sistema de preços máximos no setor do gás comercializado em garrafa ou canalizado (butano ou propano).

A comissão vai agora proceder ao contacto com as entidades propostas para, posteriormente, ser agendada uma data para a audição.