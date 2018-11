Parques infantis não cumprem sinalização antitabaco

Sandra Freitas Hoje às 22:11 Facebook

A lei do tabaco mudou em janeiro, alargando a proibição de fumar a locais ao ar livre destinados a menores, como parques infantis. Mas, do Norte ao Sul, são raros os espaços onde há sinalização a apelar ao não consumo de tabaco, como obriga a lei.

De 12 cidades de grande dimensão observadas, apenas em Vila Real e Matosinhos foram encontradas placas nesses equipamentos.



Com o objetivo de descrever o consumo de tabaco nos parques infantis, "e de alguma forma dar um contributo para a avaliação do cumprimento da lei", o professor auxiliar do Instituto de Educação da Universidade do Minho, José Precioso, realizou, em abril e maio deste ano, um estudo observacional em 18 parques infantis da cidade de Braga. Utilizou uma ficha de observação desenvolvida pelo grupo de investigação da Agência de Saúde Pública de Barcelona, em Espanha, que está a estudar a exposição das crianças ao fumo ambiental e ao comportamento de fumar. A principal conclusão foi de que todos os espaços ignoram a lei da sinalética antitabaco.



Um adulto a fumar



Durante o estudo, o professor admite que apenas um adulto foi encontrado a fumar num dos recintos, mas, no entanto, em nove dos 18 locais observados havia cinzeiros e em 17 pontas de cigarro no chão. "Em dois parques, havia mais de 20 pontas", constata o investigador, que, com o apoio dos alunos, já alargou a amostra a Beja, Covilhã e Évora e verificou "resultados semelhantes".

O JN também comprovou o incumprimento da sinalética em Aveiro, Coimbra, Gaia, Lisboa, Porto e Viana. Há informação sobre a entrada de animais, números de emergência e institucionais e até dados sobre a lotação dos parques, mas as referências à lei do tabaco são inexistentes.



Pedida fiscalização



"Não é que se veja muita gente a fumar, mas há evidências de que fumam. Há pontas de cigarros que mostram que há muita gente a fumar nos parques", afirma José Precioso. Para o docente, "o problema que se coloca nos espaços abertos é a modelagem. As crianças veem, as crianças fazem. É nessa perspetiva que penso que esta lei faz todo o sentido, porque começa a desnormalizar o comportamento de as crianças verem os adultos a fumar".



O investigador defende que a legislação deveria englobar a proibição de fumo à porta das escolas e hospitais mas, enquanto não acontece, diz que é fundamental cumprir a lei, sobretudo nos parques infantis. Além da sinalética à porta dos espaços, apela à fiscalização por parte das autoridades.



"No âmbito da disciplina Educação para a Saúde, vou alargar o âmbito da amostra e do próprio estudo e pedi aos alunos para ligarem para as câmaras para perguntar se os parques têm sinalética. Da mesma maneira, vamos ligar para a GNR e PSP a perguntar se alguém foi multado por prevaricar. A ideia é confrontá-los, porque sei que há elementos das autoridades que não estão a par da lei", refere o docente, o primeiro a dedicar-se a uma investigação sobe o comportamento de fumar em parques infantis.

"Há muitos fumadores que não respeitam crianças"

Ivana Spir, 44 anos, está sentada num banco do parque infantil da Avenida Central de Braga. Conversa com as amigas enquanto observa a filha Nina Spir Robles, de oito anos, a brincar entre baloiços e escorregas. Ali, ninguém está a fumar e não se veem pontas de cigarro no chão, mas a mulher atesta que, na cidade, "há muitos fumadores que não respeitam as crianças". Por isso, está certa de que seria "importante" as autarquias avançarem para a sinalização antitabaco à entrada dos parques infantis, segundo a lei.



Ivana chegou a Portugal há poucos meses e nota que "há muitos mais fumadores" no país do que no Brasil, de onde veio. Nos parques para crianças, confessa que nunca viu ninguém de cigarro na boca, mas a versão não é a mesma de outros pais. Marco Alves, que corre atrás do filho de três anos, assume que "é frequente" ver adolescentes fumarem no parque da Rua 25 de Abril, em Braga, enquanto os petizes brincam. "É muito importante colocarem a sinalização. Se a lei existe, é para cumprir", defende o bracarense, de 33 anos.



A mesma opinião tem Anabela Leal, com 45 anos. Costuma frequentar o parque da Avenida Central, com a filha de cinco anos, onde acredita existir um bom comportamento dos adultos. "Nunca vi, aqui, pais a fumarem, mas a sinalética nunca é de mais para as pessoas mais distraídas que não estejam a par da lei", afirma, sublinhando, ainda, que "não fumar à frente das crianças é uma questão de respeito".



Nina, a filha de Ivana, condena quem fuma perto dos mais novos, como ela. "Não gosto, por exemplo, que fumem à porta da escola. O cheiro incomoda", lamenta a menina, sublinhando que o pai, fumador, nunca acende um cigarro quando está perto dela.

O JN tentou contactar o Município de Braga sobre a falta de sinalética nos parques infantis, mas não obteve qualquer resposta. Noutras autarquias do país, onde a lei antitabaco também não está a ser integralmente cumprida, a indicação é de que vão avançar para a colocação das placas.



É o caso de Viana do Castelo, que reconheceu que o assunto "está a ser tratado". Em Coimbra, onde três dos principais parques não proíbem o fumo, o cenário também vai mudar. Em Lisboa, o JN surpreendeu a Junta de Freguesia de Carnide, que promete legalizar espaços. O JN não conseguiu contactar com o resto das autarquias analisadas.



