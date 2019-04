Partidos chumbam transportes até 150 mil euros sem segurança

JN Hoje às 10:50 Facebook

Governo queria permitir transportes de dinheiro ou metais preciosos até 150 mil euros sem necessidade de recorrer às polícias ou empresas de segurança. PSD, BE e até PS vão impor limite mais baixo, avança a TSF.

A proposta do Governo tinha merecido forte contestação não só por poder aumentar a insegurança como também facilitar o branqueamento de capitais e o regresso das "malas de dinheiro" ao multiplicar por dez o valor máximo que é permitido transportar sem segurança, que atualmente é de 15 mil euros.

Segundo a TSF, a medida do Governo não deverá avançar por ação de PSD, BE e até do próprio PS. As propostas consultadas pela rádio indicam limites substancialmente mais baixos que o desejado pelo Ministério da Administração Interna: o PS propõe 25 mil euros e o PS e o BE pretendem manter os 15 mil euros.