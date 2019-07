Partidos têm 1,6 milhões de euros para pagar eleições

Hermana Cruz Hoje às 12:46 Facebook

A Assembleia da República já distribuiu pelos partidos com eleitos 1,6 milhões de euros dos 3,4 milhões de euros disponíveis para financiar os custos da campanha das eleições europeias de maio passado. A restante verba será paga dentro de dois meses.

"São seis as candidaturas com direito à subvenção, mas os valores totais de subvenção a pagar ainda não são conhecidos, pois dependem não só dos resultados eleitorais mas também do valor final das despesas e das receitas realizadas", esclarece a secretaria-geral da Assembleia da República.

É que as candidaturas não podem receber uma subvenção com um valor superior às despesas, ou seja, uma campanha não pode dar lucro com dinheiros públicos. Por exemplo, um partido que tenha direito a 800 mil euros de subvenção mas tenha gastos de 700 mil euros, só recebe esses 700 mil euros. Os restantes 100 mil permanecem nos cofres do Estado.