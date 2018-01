Passado aqueceu debate entre Santana e Rio

Nuno Miguel Ropio Ontem às 22:23 Facebook

Santana Lopes admitiu, esta noite na RTP, no primeiro debate com Rui Rio, que as mexidas na legislação do financiamento partidário não são uma prioridade para si. Já o ex-autarca do Porto chamou à atenção que os partidos "não podem funcionar de ar"

No primeiro confronto a dois na televisão, Santana Lopes tentou colar Rui Rio ao passado do PSD, citando os nomes dos seus apoiantes como Pacheco Pereira, Manuela Ferreira Leite e até António Preto (que esteve envolvido num processo relativo a alegadas compras de votos). Rio contra-atacou, lembrando o desempenho de Santana como primeiro-ministro e o facto de ter ameaçado criar um partido com as siglas do seu nome, PSL, facto que o ex-provedor da Misericórdia negou.

"Aquilo que estamos a escolher é o líder do PSD, cujo objetivo é ser primeiro-ministro do país. O dr. Santana Lopes teve uma experiencia como primeiro-ministro que correu manifestamente mal. Essas histórias [que provocaram a demissão em 2004] voltarão ao de cima", afirmou Rio.

Financiamento dos partidos não é prioridade para Santana

Confrontados com o veto de Marcelo Rebelo de Sousa ao diploma do financiamento dos partidos, Santana disse que teve oportunidade de admitir - assim que se conheceu a legislação - a "estranheza" com o trabalho que deu origem a "uma matéria como esta", em que os agentes políticos devem perceber que deve ser tratada com toda a abertura". E assegurou que não se trata de uma prioridade, se vier a suceder a Passos Coelho nas eleições de 13 de janeiro.

"Não me parece adequado que os partidos passem a ter um regime fiscal [melhor que a maioria dos portugueses. "Vamos ver se temos condições [para alterar a lei]. Não é das minhas primeira preocupações", disse, admitindo que, só após as eleições, falará sobre o tema com a liderança da bancada parlamentar social-democrata.

Por seu lado, Rui Rio garantiu que estudou "bem esta matéria", desde que "há 20 anos" deixou o cargo de secretário-geral do PSD. O ex-autarca do Porto criticou "a opacidade" do Parlamento, já que os deputados "esconderam [o processo legislativo] para passar despercebido". "É preciso explicar aos portugueses que os partidos precisam de dinheiro para funcionar. Não podem funcionar de ar e vento", apontou, tendo depois sido retorquido por Santana. "Choca-me que os portugueses, que já pagam tantos impostos, ainda sejam chamados a contribuir para ajudar os partidos", argumentou o ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Rio apontou que uma das lacunas da atual legislação é o facto de, por estarem proibidos os donativos anónimos", qualquer festa partidária pode ser aproveitada para canalizar para aí essas verbas, de forma a legalizá-las. Foi aí que, depois de citado exemplo da Festa do Avante!, do PCP, Santana falhou ao tentar lembrar-se do nome da Festa do Pontal, que marca a rentrée dos social-democrata.

Rio ataca com passado de Santana

O debate entrou numa fase quente logo depois, quando surgiu em cima da mesa a demissão do Governo de Santana Lopes, em 2004, por decisão do então presidente da República, Jorge Sampaio.

Quando Rio começou por admitir que teria havido razões para o então chefe de Estado ter tomado tal decisão, Santana acusou o ex-autarca de ter mudado de opinião, já que na altura era seu vice-presidente no PSD.

"Sendo tu primeiro vice-presidente, como é possível usares uma expressão destas?", questionou Santana, defendendo que "o dr. Jorge Sampaio foi um grande adversário" do partido. O ex-primeiro-ministro invocou então várias declarações de Paulo Morais, o então vice-presidente de Rui Rio na Câmara do Porto que se demitiu em conflito com o economista.

Não deixando espaço para Rio se conseguir defender, Santana colou o adversário a "uma série de individualidades", como Pacheco Pereira ou Manuela Ferreira Leite", que formaram "o grupo maravilha" com o qual teve se confrontar internamente no partido e que "tirou Pedro Passos Coelho das listas de deputados".

Rio retorquiu que apenas apoiou na altura Santana porque "se na altura não o tivesse feito, a probabilidade de Pedro Santana Lopes ser primeiro-ministro era mais baixa". "Junto de Durão Barroso cheguei a sugerir outros nomes, mas ele disse-me que o partido queria o Pedro Santana Lopes", lembrou. Tendo o ex-provedor sido lacónico na reação: "Pena vires 10 anos depois dizer isso".

Segundo o antigo autarca, o partido sairá perdedor caso Santana venha a suceder a Passos. "Aquilo que estamos a escolher é o líder do PSD, cujo objetivo é ser primeiro-ministro do país. O dr. Santana Lopes teve uma experiência como primeiro-ministro que correu manifestamente mal. Essas histórias [que provocaram a demissão em 2004] voltarão ao de cima", defendeu.

Numa fase do debate em que os candidatos se passaram a tratar por tu, Pedro Santana Lopes acusou Rio de focar a sua candidatura em ataques pessoais. "Na tua moção passas a dizer mal de mim e do partido. Porque é que não dizes do dr. António Costa o que dizes de mim?", questionou Rio, salientando que os apoiantes do ex-autarca, como Pacheco Pereira, Manuela Ferreira Leite, ou até o próprio mandatário Morais Sarmento não surgirem ao seu lado na campanha.

Convergências para o futuro

Após grande parte deste primeiro embate entre os dois candidatos ter sido dedicada ao passado, Santana e Rio convergiram nas soluções para o país quanto às finanças, Justiça e reforma do Estado.

Ambos concordaram na necessidade de diminuir o IRC, ainda que o ex-autarca do Porto o admita apenas se o "Orçamento o permitir". Rio apontou ainda ao Governo de Costa de apostar na estratégia de "aproveitar todas as folgazinhas" das contas públicas para agradar e não para avançar com reformas estruturais.

Confrontados com o processo Operação Marquês, que envolve o ex-primeiro-ministro José Sócrates, Rio salientou a falta de "eficácia" do Ministério Público em dar rapidez às investigações e alertou para os "julgamentos na praça pública". Santana assinou por baixo, mas elogiou a luta contra a corrupção levada a cabo pela atual Procuradoria-Geral da República, liderada por Joana Marques Vidal - indicada no tempo do Governo do PSD/CDS.

Já em relação à necessidade de reformas estruturais, tanto Rio como Santana defenderam a necessidade de descentralização, sendo que o ex-autarca do Porto não abordou uma das suas bandeiras do passado - a regionalização.

Na fase final deste debate, ao qual se seguem dois outros até às eleições, Rio admitiu que, em caso de necessidade do país - como no período de resgate -, poderia abrir portas a um Bloco Central. Quanto a Santana foi perentório: "qualquer coligação com o PS" está fora de questão. Porém, uma coligação pós-eleitoral não é de descartar.