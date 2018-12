Passagem de ano com mínimas a partir de -2 graus e geada

JN Hoje às 12:51 Facebook

Twitter

Partilhar

A passagem de 2018 para 2019 em Portugal continental deverá ocorrer sem chuva mas com muito frio, segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

A noite da passagem de ano será fria, com pouca ou nenhuma nebulosidade, e vento fraco, por vezes moderado a forte nas terras altas e na costa sul do Algarve.

As temperaturas máximas do ar devem variar entre ao 14 e os 18 graus em todo o território continental, com exceção do interior Norte e Centro onde as mesmas deverão variar entre os 8 e os 14 graus, informou o IPMA em comunicado. O frio adensa-se com as temperaturas mínimas, que irão variar entre os -2 e os 4 graus no Norte e Centro, entre 8 e 10 no Algarve e entre 4 e 8 no restante território.



"Prevê-se ainda formação de geada em alguns locais do interior, em especial no Norte e Centro", lê-se na nota.

Nos Açores, poderão ocorrer aguaceiros fracos nos grupos central e oriental e o vento será moderado. No dia 1 de janeiro, o céu muito nublado que se faz esperar pode fazer-se acompanhar de períodos de chuva no grupo ocidental. A temperatura máxima irá variar entre os 17 e os 19 graus e a mínima entre os 13 e os 16.

Na Madeira, a partir da tarde de dia 31, prevê-se que o céu se torne muito nublado, com ocorrência de períodos de chuva para o final do dia, que se deverão prolongar até à manhã de dia 1, passando a aguaceiros fracos e pouco frequentes. A temperatura máxima deverá variar entre 17 e 21 graus, embora nas terras altas seja inferior, entre 9 e 12 graus. Em relação às temperaturas mínimas, os valores deverão variar entre 13 e 16, e nas terras altas, entre 3 e 9.