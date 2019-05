Passe CIM Tâmega e Sousa adiado mais um mês

António Orlando Ontem às 23:15 Facebook

A entrada em vigor do "Passe CIM Tâmega e Sousa" para o transporte ferroviário só vai ocorrer, na melhor das hipóteses, a 1 de julho.

Estava previsto que o passe social de 40 euros nos comboios entrasse em vigor a 1 de junho, mas o contrato interadministrativo de delegação de competências entre a CIM do Tâmega e Sousa e o Estado ainda não foi assinado. "Só no final deste mês de maio foi possível chegar a um acordo com o Estado quanto às cláusulas jurídicas a contemplar no referido contrato", justifica a CIM.

A pretensão de programar o "Passe CIM Tâmega e Sousa" nos serviços urbanos/regionais da CP a partir de 1 de junho "foi inviabilizada por condicionalismos tecnológicos", disse a fonte. Segundo a CIM, a 1 de junho, a CP "apenas conseguiria implementar o passe nos serviços regionais", através de um desconto à tabela tarifária em vigor, "cujo valor final a pagar pelo passageiro era variável entre cada par origem e destino". Isto é, "de valor superior ao definido" pela CIM do Tâmega e Sousa no âmbito do PART - Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos.

Assim, "no sentido de assegurar todas as condições para a implementação do passe" em conformidade com os pressupostos da do PART aprovado pela CIM do Tâmega e Sousa, "foi definido que o mesmo seria implementado a partir 1 de julho", conclui a fonte.