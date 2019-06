Passe CP CIM Tâmega e Sousa entra em vigor no dia 1 de julho

António Orlando Hoje às 20:03 Facebook

A partir de segunda-feira, dia 1 de julho, entra em funcionamento o Passe CP CIM Tâmega e Sousa para os utentes do transporte público ferroviário de passageiros, operado pela CP - Comboios de Portugal (CP), na área geográfica da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM do Tâmega e Sousa).

O título no serviço urbano - assinatura combinada Andante + CP CIM do Tâmega e Sousa pode ser adquirido já a partir de hoje, dia 28, enquanto o título no serviço regional/urbano - assinatura monomodal estará à venda a partir de amanhã, dia 29.

Deste modo, os residentes no Tâmega e Sousa e aqueles que, embora não residam, trabalham na região vão pagar menos pelo respetivo passe, à semelhança do que já sucede com transporte rodoviário.

Assim, os utilizadores do serviço regional e do serviço urbano da CP passam a pagar 40 euros pelo seu título mensal, caso adquiram uma assinatura monomodal da CP, ou 50 euros, se optarem por uma assinatura combinada Andante e CP CIM do Tâmega e Sousa, que lhes permite viajar não só na rede da CP situada na área geográfica do Tâmega e Sousa, mas também no sistema intermodal Andante (Área Metropolitana do Porto).

Esta redução tarifária nos transportes públicos ferroviários, aliada à já implementada, desde o passado dia 1 de maio, nos transportes rodoviários, vem dar continuidade ao desiderato de apoio às famílias, em geral, e ao utente, em particular, definido pela CIM do Tâmega e Sousa no âmbito do seu PART - Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos.

O atraso, segundo a CIM, ficou a dever-se à negociação de um contrato interadministrativo de delegação de competências entre a CIM do Tâmega e Sousa e o Estado para que a Autoridade de Transportes do Tâmega e Sousa pudesse implementar o passe CIM Tâmega e Sousa na CP. "A par disso, foi necessário ultrapassar alguns condicionalismos tecnológicos apresentados pela CP, que inviabilizaram também a entrada em funcionamento deste novo passe em data anterior", esclarece a CIM Tâmega e Sousa.