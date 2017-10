Passe Social + alargado ao país até ao fim do ano

CARLA SOFIA LUZ Hoje às 00:40 Facebook

Medida inscrita no OE 2017 não saiu do papel. Desconto até 50% chegará a 40 mil carenciados.

O alargamento do desconto do Passe Social + a todo o país, medida inscrita no Orçamento do Estado para 2017 e que ainda não saiu do papel, deverá ser implementado até ao final deste ano. O Ministério do Ambiente ultima a regulamentação que permitirá reduzir, em 25 a 50%, o preço do título mensal de transporte aos desempregados, idosos e clientes carenciados.

