Passos Coelho e Rui Rio vão reunir-se pela primeira vez

Hoje às 16:28, atualizado às 16:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O líder o PSD Pedro Passos Coelho e Rui Rio vão reunir-se na quinta-feira, naquele que será o primeiro encontro desde as eleições diretas que elegeram Rui Rio como o próximo presidente social-democrata.

De acordo com uma nota enviada à imprensa pela estrutura de Rui Rio, o encontro está marcado para as 15 horas, na sede nacional do PSD, em Lisboa.

Na segunda-feira, em entrevista à RTP, Rui Rio fez questão de lembrar que "Passos Coelho tem toda a liberdade e todo o direito para decidir o que ele quiser até ao dia 18 de fevereiro", data do último dia do congresso do partido e quando termina a sua liderança.

Questionado sobre a continuidade de Hugo Soares como líder da bancada parlamentar, o presidente eleito do PSD disse apenas: "Vamos falar. Com certeza que vamos falar. Com calma. Sem precipitações".

"Temos de fazer isto tudo em unidade, mas sem hipocrisia. E a unidade constrói-se de parte a parte. Constrói-se da parte de quem ganhou e constrói-se da parte de quem perdeu", avisou.

Rui Rio sublinhou ainda que a "direção da bancada parlamentar é da confiança do doutor Pedro Passos Coelho, que é líder até ao dia 18 de fevereiro".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

"E só naquelas matérias que ele próprio entenda 'já agora convém falar com o eleito', eu compreendo isso. Agora eu sou nesse aspeto muito institucional. Eu respeito até ao último dia. Nem vou estar com grandes coisas até lá porque não sou e não quero confusão aqui", justificou.

Rui Rio venceu no sábado as eleições diretas no PSD e será o 18.º presidente do partido: segundo os resultados provisórios, Rio, com 22.611 votos e 54,37%, ganhou com uma vantagem de 3.617 votos sobre Santana, que recolheu 18.974 (45,63%).