Paulo de Morais corre pelo Nós, Cidadãos!

Paulo de Morais vai encabeçar a lista candidata às eleições ao Parlamento Europeu pelo Nós, Cidadãos!. A candidatura é entregue esta segunda-feira no Tribunal Constitucional, às 15 horas.

De 55 anos, o ex-vice-presidente da Câmara do Porto, num dos mandatos de Rui Rio, chegou a ser o cabeça de lista de uma coligação que juntava o Nós, Cidadãos! com o MPT - Movimento Partido da Terra. Mas os juízes do Palácio Ratton chumbaram a candidatura.

Em causa esteve a disputa interna no MPT, em que dois dirigentes lutam pela presidência do partido: José Inácio Faria, eurodeputado eleito graças ao fenómeno Marinho e Pinto nas últimas europeias, de 2014, e Luís Vicente.

Morais lidera a lista, seguido de José Inácio Faria, que entra como independente, e em terceiro vai Isabel Sande e Castro, do Nós, Cidadãos!