PCP contra o pacote legislativo aprovado pelo Governo sobre habitação

"É necessário a revogação da "Lei de Assunção Cristas", que permite o despejo das pessoas, essa peça (Assunção Cristas) que já fez mal a tanta gente", disse Jerónimo de Sousa, no sábado à tarde, em Beja, à chegada à feira de agropecuária Ovibeja.

O secretário-geral do PCP sustentou que "é importante procurar evitar qualquer tentativa, através do Governo, de desresponsabilizar o Estado perante o direito constitucional à habitação", discordando do pacote legislativo aprovado pelo Conselho de Ministros da passada quinta-feira, para a concretização da Nova Geração de Políticas de Habitação.

Sobre o pedido do Governo em analisar a norma para a contratação de professores e questionado sobre se o PS conversou com os parceiros que apoiam o Executivo de António Costa, Jerónimo de Sousa considerou "não ser entendível", uma vez que não foi informado. "Resolveu-se um problema. Durante os últimos anos, foi encontrada uma solução que permitisse a sua colocação. De repente, e ao fim destes anos, o governo recorre para o Tribunal Constitucional, não entendemos essa postura", atirou.

"Ficámos surpreendidos pela atitude, porque o problema tinha sido resolvido calmamente nos últimos anos", justificando que o Governo "apresenta um mau perder", concluiu.

Sobre as palavras do Presidente da República quanto ao encontro entre as duas Correias, que Marcelo Rebelo de Sousa considerou "tão importante como a queda do muro de Berlim", Jerónimo de Sousa justificou que "não precisa de fazer anticomunismo para ter esse desabafo", concluiu.