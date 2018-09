PCP pede audição urgente do ministro da Saúde face às carências no SNS

08 Junho 2018 às 09:07 Facebook

A deputada comunista Carla Cruz anunciou, esta sexta-feira, um requerimento para a audição com urgência do ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, no parlamento sobre os problemas de falta de profissionais no Serviço Nacional de Saúde.

"O PCP, em face daquilo que têm sido as carências atuais nos serviços de saúde, vai chamar o ministro ao parlamento, com caráter de urgência, para que preste informações sobre medidas urgentes e necessárias para a contratação dos profissionais em falta e que medidas excecionais vão ser tomadas", afirmou, durante as jornadas parlamentares comunista, que terminam, esta sexta-feira, no litoral alentejano.

O grupo parlamentar do PCP vai ainda entregar na Assembleia da República um projeto de resolução que contempla essas medidas, "mas também para fazer face às necessidades que decorrem da aproximação de um período de férias que se vai iniciar e as alterações previstas nos horários de trabalho".

"Incidiremos, com propostas concretas, relativamente à agilização dos procedimentos concursais, das contratações pendentes da autorização do Governo, permitindo que, o mais rapidamente possível, sejam dotados dos profissionais em falta, quer os cuidados de saúde primários, quer os cuidados hospitalares", adiantou ainda.