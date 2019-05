PCP recusa "enganar os professores" e aprovar propostas de PSD e CDS

Hoje às 15:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, recusou hoje "enganar e iludir os professores" e aprovar as propostas para a recuperação integral do tempo de serviço congelado de PSD e CDS-PP, que considerou "inadmissíveis".

"Houve uma apreensão [do secretário-geral da Fenprof], que se compreende perfeitamente, mas a grande questão é que não podemos enganar e iludir os professores", afirmou Jerónimo de Sousa, em Montemor-o-Novo, no distrito de Évora.

O líder comunista falava aos jornalistas no final de um almoço na Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Montemor-o-Novo, a primeira paragem de um périplo que o vai levar ainda hoje a Mora, Arraiolos e Vendas Novas, no mesmo distrito.