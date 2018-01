Penas pesadas para abusos na Internet

Hermana Cruz Ontem às 21:52 Facebook

O Parlamento discutiu, esta sexta-feira, um projeto de lei do PS que visa um agravamento de penas "sempre que esteja em causa a divulgação de dados, vídeos ou filmagens", através da Internet, "sem consentimento do lesado".

O diploma, que prevê sanções pesadas para três crimes já previstos na lei, foi aprovado, com a abstenção do PSD, que criticou os socialistas por terem apresentado legislação que altera o Código Penal, sem previamente ouvir especialistas.

"A possibilidade hoje existente de fácil divulgação e partilha de documentos e dados através da Internet, em particular através das redes sociais, vem aumentar muito substancialmente a dimensão das lesões à esfera da intimidade da vida privada", considera o PS no projeto de lei nº 736/XIII, lembrando-se que, em muitos casos de violação da privacidade na Internet, é impossível "cessar a lesão", uma vez que as imagens, vídeos ou documentos são infinitamente partilhados e podem ser armazenados por terceiros.

Em causa, fenómenos como os da chamada "pornografia da vingança", em que são partilhadas imagens na Internet no quadro de uma relação terminada.

Para o PS, a solução passa pelo agravamento das penas já previstas para três crimes: violência doméstica (reforço das penas de dois a cinco anos), contra a reserva da vida privada e gravações e fotografias ilícitas (os dois últimos com um reforço de um terço dos limites mínimos e máximos).

"Este projeto de lei faz todo o sentido. Havia aqui um espaço de desproteção", considerou o deputado do PCP, António Filipe, lembrando que a lei apenas reforçava as penas para situações de violação do direito à reserva da vida privada na Comunicação Social.

PSD criticou o método

Para o PSD, contudo, o que os socialistas fizeram foi um atropelo à democracia. "A garantia de reserva da vida privada não pode ser discutida desta forma. Não é assim que se constrói a democracia, que se discute uma matéria desta importância", defendeu Sara Madruga Costa, considerando que deveriam ter sido ouvido especialistas.

"Estamos a discutir três pequenas alterações ao Código Penal. O trabalho não termina aqui. Temos a especialidade", reagiu o deputado socialista Pedro Delgado Alves.

O documento acabou por ser aprovado, com a abstenção do PSD. Já um projeto de resolução do CDS-PP, que visava prevenir o cyberbullying e o cibercrime, só obteve votos positivos dos democratas-cristãos. Foi rejeitado, com a abstenção do PSD e PAN e os votos contra das restantes bancadas.