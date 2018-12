Perdeu o marido e o filho. E são eles que a mantêm viva

Salomé Filipe Hoje às 13:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Cláudia Lima criou marca de roupa quando estava grávida e é a ela que se dedica após morte do filho bebé.

Não é preciso recuar muito no tempo. Há pouco mais de quatro meses, Cláudia Lima, 34 anos, ainda vivia em felicidade plena com o marido, Emanuel Cardoso, e o filho, José Maria, de 13 meses. A família guiava-se por um lema: amor e amizade constantes. Depois, veio o dia 27 de agosto. Um despiste de automóvel, no Montijo, quando seguiam os três no carro. Cláudia foi a única sobrevivente. A vida a mudar para sempre em breves minutos. Agora, continuar o caminho faz-se de forma lenta, heroica, dia a dia. Com um objetivo em mãos: levar mais longe a "Baby by Piki", a marca de roupa infantil que tinha criado com o marido. A marca de roupa que a liga à família que perdeu. Que a liga ao amor.

Os últimos meses da vida de Cláudia traduzem-se numa história de superação ímpar, apesar de ainda estar nos primeiros passos, devido à proximidade dos acontecimentos. "A marca nasceu quando eu estava grávida. Na procura incansável de coisas para o Zé Maria, surgiu uma oportunidade e decidimos arriscar. Criámos um conceito com o objetivo de que a qualidade das peças passe de geração em geração, porque são clássicas e nunca saem de moda", conta, ao JN, a antiga gestora de produto de uma revista nacional. Depois, veio o acidente. A vontade de desistir. Como é que se dá a volta a uma situação dessas? Cláudia é direta a contar: "A marca não foi a minha tábua de salvação. A minha salvação foi procurar ajuda psiquiátrica e psicológica logo no dia a seguir ao acidente. Além disso, tenho uns pais que me apoiam incondicionalmente e que me apoiaram para continuar com a marca, porque, no fundo, é o que me liga ao Manel e ao Zé Maria".

Diz que "só Deus sabe" onde tem ido buscar forças para continuar o caminho. Mas manter-se "o máximo ocupada" tem sido um dos truques. E fazer o que fazia antes: escolher os tecidos, desenhar os modelos e gerir as redes sociais. Rotinas iguais, numa vida tão diferente. "Neste momento, o amor pela marca ainda é maior e em cada peça que as pessoas recebem podem sentir isso".

Ainda com o site da marca em construção, Cláudia vende as suas peças através do Facebook e do Instagram. Disfarça num sorriso e com amor aos clientes a dor que lhe vai por dentro e ganhou a simpatia de algumas "influencers" digitais, que deram mais visibilidade às suas roupas. Caminha, heroica e lentamente, dia a dia, rumo ao futuro que ainda não consegue planear. "Vivo um dia de cada vez. É esse o meu objetivo".