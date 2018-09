Perfil de imigração mudou e Portugal é agora escolha para estudar

07 Junho 2018 às 17:27 Facebook

Twitter

O perfil da imigração em Portugal está a mudar desde 2008, registando nos últimos anos um fluxo de entrada associado principalmente ao estudo e ao reagrupamento familiar, segundo o último relatório estatístico anual do Observatório das Migrações.

De acordo com o documento, até meados da última década, as principais razões de entrada ou de solicitação de entrada no país eram de natureza laboral.

No entanto, nos últimos anos - também por força da situação da economia portuguesa e do decréscimo das oportunidades de trabalho nos setores económicos onde os imigrantes tendiam a inserir-se - os fluxos de entrada passaram a estar associados principalmente ao estudo e ao reagrupamento familiar.

O relatório estatístico anual de 2017 sobre indicadores de integração de imigrantes faz uma análise dos vistos de residência atribuídos nos postos consulares em 2015 e 2016, indicando que mostram a prevalência dos vistos associados ao estudo e ao reagrupamento familiar.

Esta tendência foi também notada em intervalos temporais anteriores, de 2008 a 2014.

Em 2015, estes dois tipos de vistos representaram em conjunto 65,3% do total de vistos, repetindo-se a tendência no ano de 2016, representando 67,8% do total de vistos.

Por outro lado, segundo o relatório, nota-se que tem ganho importância relativa a concessão de vistos de residência para reformados (representando 8,1% e 11,9% do total de vistos de residência emitidos, respetivamente em 2015 e 2016).

O mesmo relatório revela que nos últimos anos Portugal viu o perfil da sua população estrangeira residente mudar progressivamente. Os títulos que mais cresceram desde o inicio da presente década foram as autorizações de residência para atividade independente: eram 174 autorizações em 2011, passando para 2528 em 2016, ou seja mais 6% face a 2015.

As autorizações para atividade de investigação ou altamente qualificada eram 334 em 2011 passando para 2816 em 2016, enquanto as autorizações de residência para investimento eram inexistentes em 2011 e em 2016 registaram-se 4310.

O relatório refere ainda que as autorizações de residência para atividade profissional subordinada passaram de 7501 em 2011 para 19.065 em 2016, ainda que -14% face a 2015.

Relativamente às características sociodemográficas da população estrangeira residente em Portugal o documento revela que, como em anos anteriores, a população estrangeira residente não se distribui de forma equilibrada pelo país, concentrando-se principalmente nas zonas urbanas do litoral, assumindo maior impacto no Algarve.

As mulheres imigrantes são em maior número e, mantendo a distribuição das últimas décadas, a população estrangeira residente é tendencialmente mais jovem que a população portuguesa, concentrando-se nos grupos etários mais jovens e em idades ativas.

O Observatório das Migrações (OM) tem entre as suas atribuições "recolher, sistematizar e analisar informação estatística e administrativa de fontes nacionais e internacionais respeitantes ao fenómeno da imigração, nomeadamente os indicadores de integração de imigrantes e de refugiados".

Estrangeiros residentes em Portugal com maior risco de pobreza

Os estrangeiros residentes em Portugal apresentam maiores riscos de pobreza e vivem com maior privação material, à semelhança do verificado nos restantes países europeus, segundo o relatório do Observatório das Migrações.

Segundo o documento, em 2016, os residentes de nacionalidade portuguesa apresentam menor risco de pobreza e situação de privação material severa (24,5%), que os estrangeiros residentes (45,6%).

Porém, os dados indicam uma ligeira melhoria desta prevalência no caso dos estrangeiros face ao ano de 2015 e face ao início da década (em 2011, o risco era 46,5%).

Estes resultados associados a maior vulnerabilidade e exclusão social dos estrangeiros, refere o Observatório das Migrações, não induzem necessariamente a uma maior dependência pela proteção social do país.

Acompanhando a tendência da última década, em Portugal, a relação entre as contribuições dos estrangeiros e as suas contrapartidas do sistema de Segurança Social português -- as prestações sociais de que beneficiam --, nos anos de referência deste relatório, continua a traduzir um saldo financeiro positivo, situando-se em 2015 em mais 355,2 milhões de euros e em 2016 em mais 418,5 milhões de euros.

A relação entre as contribuições dos estrangeiros para a segurança social (+454,4 milhões de euros em 2015 e +509,5 milhões de euros em 2016) e os gastos do sistema com prestações sociais de que os contribuintes estrangeiros beneficiam (-99,2 milhões de euros em 2015 e -91 milhões em 2016) é considerada bastante positiva em Portugal.

Segundo o relatório, as populações imigrantes estão também em desvantagem no mercado da habitação, um dado comum nos diversos países da União Europeia, "sendo evidente a maior associação dos imigrantes a "alojamentos precários, sobrelotados, sem infraestruturas básicas e localizados em bairros degradados e estigmatizados", e o "acesso à propriedade da habitação muito mais difícil do que para a população nativa".

Os dados mais recentes do EUROSTAT, revela o Observatório das Migrações, confirmam estas desvantagens dos estrangeiros residentes por comparação aos nacionais dos países europeus: em 2015, no conjunto dos países da União Europeia, 17% dos nacionais e 26% dos estrangeiros (com idades entre os 20 e os 64 anos) viviam em alojamentos sobrelotados (populações de nacionalidade estrangeira com mais nove pontos percentuais que os nacionais).

Para o caso português, a mesma fonte mostra distâncias maiores entre os nacionais e os estrangeiros (17 pontos percentuais), pese embora a distância entre nacionais e estrangeiros se tenha mostrado ainda mais significativa noutros países da União Europeia (e.g. Lituânia, Eslovénia, Áustria, Grécia, Itália, Reino Unido).

A população de nacionalidade portuguesa que vivia em alojamentos sobrelotados representava 10% e a população de nacionalidade estrangeira significava 27% do seu universo de residentes no país.