Pessoas sem religião aumentam para 35% em 2018

Quase 35% da população, com 15 ou mais anos, da Área Metropolitana de Lisboa declarou não pertencer a nenhuma religião.

A conclusão é apresentada no estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos "Identidades religiosas e dinâmica social na Área Metropolitana de Lisboa", e contou com a colaboração de 1 180 pessoas. O trabalho foi coordenado pelo Centro de investigação em Teologia e Estudos da Religião, em parceria com o Centro de estudos e Sondagens de Opinião e com a Universidade Católica Portuguesa.

"Ainda que mais de metade da população se declare católica (54,9 %), o peso relativo dos indivíduos que declaram não pertencer a nenhuma religião é cada vez mais significativo, situando-se em quase 35 %", lê-se no documento. "Dentro deste grupo, o peso dos indivíduos não crentes ascende aos 21,8 % e o grupo dos crentes sem religião continua a afirmar-se, atingindo os 13,1 %."

O estudo refere que o grupo de indivíduos sem religião, em crescimento constante, sobretudo no Ocidente Europeu, é heterogéneo. "À exceção dos agnósticos (2,4 %), mais de 10% dos casos remetem para a posição dos seus familiares e para o respetivo contexto de socialização. Entre estes, destacam-se os crentes sem religião (16,5 %), apontando para um quadro familiar já sem a experiência de formas de comunitarização religiosa."

Os investigadores consideram, contudo, mais significativo "o facto de a maior parte dos indivíduos sem religião ter nascido em famílias com uma identidade católica, independentemente do tipo de prática religiosa". A explicação passará por terem crescido num quadro de distanciamento em relação à doutrina e à vivência comunitária.

"Entre os principais motivos que justificam a posição dos sem religião (crentes e não crentes) está a discordância face à doutrina e aos códigos morais religiosos", refere o documento. "São os agnósticos aqueles que se manifestam de modo mais assertivo nesse sentido: 40 % dos casos, no que respeita à doutrina, e 41,3 % no que respeita à moral", revela. Seguem-se cerca de 30% de casos entre os ateus e os crentes sem religião. Já entre os indiferentes, registam‑se 20 % de casos. "Além disso, neste grupo, em 30,4% dos casos, a religião é um tema sem interesse."

As entrevistas aos 1 180 inquiridos da Área Metropolitana de Lisboa foram realizadas entre 2 de junho e 15 de julho de 2018. O estudo "Identidades religiosas e dinâmica social na Área Metropolitana de Lisboa" vai ser apresentado hoje, dia 2 de julho, às 18h30, na Sala do Arquivo dos Paços do Concelho de Lisboa.